Італія

Неаполітанці знову програють.

У рамках 24-го туру італійської Серії А, Мілан на Сан Сіро мінімально здолав Наполі (1:0). Головний тренер діючих чемпіонів Італії Вальтер Маццаррі висловився про поразку своєї команди на післяматчевій прес-конференції.

"Мілан застосовував жорсткий пресинг у першому таймі, але після перерви послабив хватку. Ми діяли добре, але могли зіграти краще та скористатися їхнім спадом у фізиці.

Не думаю, що зміна схеми по перерві відіграла головну роль у тому, що у другому таймі ми виглядали краще – ми просто в цілому грали краще.

Ми весь тиждень працювали над тим, щоб не дати Тео взаємодіяти з партнерами. Я не люблю вказувати на тих, хто помилився, але ми готувалися і тим не менш припустилися помилки.

Ця комбінація, типова для Мілана, була передбачуваною, тому ми повинні були запобігти пасу від Леау. Це все що я можу сказати з цього приводу.

Чи зможе Ліга чемпіонів допомогти нам подолати останні труднощі? Сподіваюсь що так. Можливо, скоро ми матимемо повний склад. Потрібно бути щасливим, щоб бути у найкращому стані. Ліга чемпіонів, якщо ми покажемо чудову гру, може дати нам позитивний поштовх у чемпіонаті. Сьогодні команда, за винятком голу Тео, провела дуже хороший матч", — наводить слова італійця Football Italia.

Нагадаємо, 21-го лютого, Наполі зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із каталонською Барселоною. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.