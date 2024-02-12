Футболісти продовжать кар'єру у складі "нерадзуррі".
GETTY IMAGES
12 лютого 2024, 21:59
Інтер завершує підписання Мехді Таремі та Петра Зелінського, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
"Нерадзуррі" запланували медогляд форварда Порту, з яким домовилися про підписання контракту ще місяць тому.
Журналіст Calciomercato Паскуале Гуарро стверджує, що півзахисник Наполі вже пройшов обстеження.
І Таремі, і Зелінські приєднаються до Інтера влітку як вільні агенти.
У поточному сезоні Зелінські не грав, а Таремі провів 15 ігор у чемпіонаті Португалії: він забив 3 голи і зробив 1 асист.