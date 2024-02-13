Італія

Португалець зацікавив каталонський клуб.

Рафаель Леау цікавий Барселоні, повідомляє Diario Sport.

Керівництво каталонського клубу має намір посилити склад зірковим гравцем у літнє трансферне вікно. Спортивному менеджменту вже доручили продати деяких футболістів нинішнього складу, щоб "блауграна" могла собі дозволити трансфери іменитих новачків.

Каталонці вирішили звернутися до кандидатури Рафаела Леау. Португалець хоче спробувати свої сили в чемпіонаті Англії або Іспанії, і Барселона знає про це.

Контракт Леау з Міланом діє до 2028 року, у ньому вказана сума відступних — 175 мільйонів євро. Барселона не може дозволити собі трансфер на цю суму.

У поточному сезоні Серії А Леау провів 21 матч, відзначившись 3 голами і 7 асистами.