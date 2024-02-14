Італія

Технічний директор Челсі розповів щодо виступів півзахисника у італійському чемпіонаті.

Технічний директор Челсі Карло Кудічіні розповів щодо виступів у Мілані Рубена Лофтус-Чіка - повідомляє Tuttosport.

"Рубен досяг піку своєї зрілості, але ми змінили філософію і покладаємося на молодих гравців.

Я радий, що у нього все добре в Мілані, ми завжди стежимо за ним, але це питання прихильності.

У нього було багато тренерів у Челсі, він грав на багатьох позиціях, але ніхто не розумів, де він може виступати найкраще.

Я щасливий, що зараз він отримує задоволення від гри у Мілані, це особливий клуб для мене".

Цього сезону 28-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 2 асисти.