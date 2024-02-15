Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 14 лютого 2024 року, 20:00.
БОЛОНЬЯ - ФІОРЕНТИНА - GETTY IMAGES
15 лютого 2024, 11:59
У перенесеному матчі 21-го туру Серії А Болонья на своєму полі приймала Фіорентину та змогла завдати поразки гостям з рахунком 2:0. На початку зустрічі відзначився Орсоліні, а наприкінці матчу Одгор поставив крапку.
Наразі Болонья знаходиться на 5 місці. Фіорентина посідає 8 сходинку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Фіорентина у 21 турі Серії А-2023/24:
Болонья — Фіорентина 2:0
Голи: Орсоліні, 12, Одгор, 90
Болонья: Равалья — Пош, Бейкема, Лукумі, Крістіансен (Калафіорі, 88) — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 70) — Орсоліні (Ндоє, 79), Фергюсон, Салемакерс (Лікоянніс, 79) — Зіркзе (Одгор, 88)
Фіорентина: Террачано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопез, 83), Мандрагора (Данкан, 83) — Іконе, Бонавентура, Гонсалес — Белотті
Попередження: Фройлер, Пош — Міленкович, Бірагі, Бельтран