Італія

Один з лідерів "россонері".

Італійський Мілан хоче підписати новий контракт на покращених умовах з основним воротарем команди Майком Меньяном. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу вважає француза однією з головних зірок команди, на рівні з Тео Ернандесом та Рафою Леау, запропонувавши йому підписати нову угоду з зарплатнею у розмірі п'яти мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Проте, Меньян розраховує отримати вісім млн. євро за сезон по новому контракту.

Зазначається, що сторони продовжуюють обговорення умов.

Діючий контракт воротаря з клубом розрахований до 30-го червня 2026 року з зарплатнею 3,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює голкіпера збірної Франції у 45 млн. євро.

Цього сезону, Майк Меньян відіграв за Мілан 29 матчів, пропустив 35 м'ячів та зібрав 11 "clean sheets".