Італія

Аргентинець продовжує демонструвати високу результативність.

Центральний нападник Інтера Лаутаро Мартінес у третьому поспіль сезоні італійської Серії А забив за "нерадзуррі" щонайменше 20 голів.

Результативний удар у ворота Салернітани у першому таймі матчу 25 туру Серії А став для аргентинця 20-м у поточному сезоні турніру.

За даними OptaPaolo, Джузеппе Меацці вдалося забити 20+ голів у чемпіонаті Італії у п'яти сезонах поспіль (1929/30-1933/34), тоді як Іштвану Ньєршу — у чотирьох (1948/49-1951/52).

Гол у ворота Салернітани також дозволив 26-річному Мартінесу обійти свого співвітчизника Мауро Ікарді у списку найкращих бомбардирів в історії Інтера. Тепер на рахунку Лаутаро 125 голів за міланський клуб (7 місце).