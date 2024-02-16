Аргентинець продовжує демонструвати високу результативність.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
16 лютого 2024, 22:58
Центральний нападник Інтера Лаутаро Мартінес у третьому поспіль сезоні італійської Серії А забив за "нерадзуррі" щонайменше 20 голів.
Результативний удар у ворота Салернітани у першому таймі матчу 25 туру Серії А став для аргентинця 20-м у поточному сезоні турніру.
За даними OptaPaolo, Джузеппе Меацці вдалося забити 20+ голів у чемпіонаті Італії у п'яти сезонах поспіль (1929/30-1933/34), тоді як Іштвану Ньєршу — у чотирьох (1948/49-1951/52).
Гол у ворота Салернітани також дозволив 26-річному Мартінесу обійти свого співвітчизника Мауро Ікарді у списку найкращих бомбардирів в історії Інтера. Тепер на рахунку Лаутаро 125 голів за міланський клуб (7 місце).