Італія

Керманич залишається вірним клубу та ставить високі цілі.

Італійський Торіно, після перемоги над Лечче в рамках двадцять п’ятого туру Серії A (2:0), піднявся на дев’яту сходинку турнірної таблиці.

Таким чином "бики" поступово нарощують оберти після невдалого початку кампанії під орудою хорватського фахівця Івана Юрич.

Однак тим часом головного тренера Торіно дедалі більш активно сватають до інших клубів. Зокрема, на нього претендує англійський Вест Бромвич.

Про можливість відходу наприкінці сезону хорвата напередодні розпитали журналісти під час інтерв’ю.

"Я не хочу залишати клуб. Торіно — це команда, яка повинна підніматись усе вище і вище в турнірній таблиці.

Ми не повинні задовольнятись місцем біля екватору, а натомість маємо працювати все більше й наполегливіше, показувати нашу прихильність до емблеми цього клубу й досягти своєї мети.

Я хочу залишитись у Торіно ще на довгі роки. Але ставити перед собою тільки високі цілі, а не просто перебиватись", — заявив тренер туринців.

Наступний матч Торіно проведе вдома проти римського Лаціо.