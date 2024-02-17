Італія

Нападник проводить якісний сезон.

Нападник Болоньї Йозуа Зіркзее вважає, що на нього покладена велика відповідальність у футбольному світі. Цитує нідерландця Football Italia.

"Вміння грати у футбол мені подарував Бог, і я не хочу марно витрачати свій талант. Я переконаний, що Бог має план для мене.

Сан-Сіро — фантастичний стадіон. Коли граєш тут добре проти Мілана чи Інтера, відчуваєш повне захоплення", — заявив форвард.

Цього сезону, Йозуа Зіркзее відіграв за Болонью 26 матчів, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.