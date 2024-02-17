Італія

Мілан проводить потужний відрізок сезону.

Власник Мілана Джеррі Кардінале прокоментував чутки про можливе звільнення з посади головного тренера команди Стефано Піолі. Цитує його Calciomercato.

"Наш склад сильно змінився і потрібен час, щоб створити потужну команду. Проте ми ростемо, близькі до другого місця, і за це потрібно віддати належне гравцям, тренерському штабу та головному тренеру.

Я буду задоволений, коли ми виграємо Лігу чемпіонів. Але незадоволеність на певному етапі не обов'язково призводить до звільнення тренера. Я вважаю, що Піолі добре справляється зі своєю роботою у складній ситуації, із сильно оновленим складом.

Я не піддаюся спокусі звільнити когось просто для того, щоб щось змінити. Я кажу: "чемпіонат ще довгий, може статися все, що завгодно, подивимося". Нам потрібно вдосконалюватись у багатьох речах, наприклад, у боротьбі з травмами", — заявив власник "россонері".

Наразі Мілан посідає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від Юве, який розташувався на другому місці, на один пункт. "Россонері" востаннє програвали у чемпіонаті Італії, дев'ятого грудня минулого року в "ломбардійському дербі" Аталанті (2:3).