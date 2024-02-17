Наполі — Дженоа 1:1 Відео голів та огляд матчу 17.02.2024

Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 16:00.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі зіграв унічию з Дженоа.

"Грифони" мали мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Френдрупа, проте у підсумку вони пропустили на останніх хвилинах через м'яч Нгонга.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Дженоа в матчі 25-го туру італійської Серії А-2023/24: