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  • Італія

    17 лютого 2024, 20:25

    Наполі — Дженоа 1:1 Відео голів та огляд матчу 17.02.2024

    Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 16:00.

    Наполі - Дженоа, Getty Images
    Наполі - Дженоа, Getty Images 17 лютого 2024, 20:25

    У рамках 25-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі зіграв унічию з Дженоа.

    "Грифони" мали мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Френдрупа, проте у підсумку вони пропустили на останніх хвилинах через м'яч Нгонга.

    До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Дженоа в матчі 25-го туру італійської Серії А-2023/24:

    Наполі — Дженоа 1:1
    Голи: Нгонге, 90 -  Френдруп, 47

    Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор (Бернардо де Соуза, 46), Маццоккі (Олівера, 66) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Нгонге, 61) — Політано (Гранже Ліндстрьом, 61), Сімеоне (Распадорі, 76), Кварацхелія

    Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Читтадіні, 90+3), Мессіас (Маліновський, 75), Бадель, Френдруп, Мартін — Ретегі (Екубан, 75), Гудмундссон (Олівейра, 83)

    Попередження: Естігор, Кварацхелія, Ді Лоренцо — Васкес, Олівейра

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