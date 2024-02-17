Наполі — Дженоа 1:1 Відео голів та огляд матчу 17.02.2024

"Грифони" мали мали мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Френдрупа, проте у підсумку вони пропустили на останніх хвилинах через м'яч Нгонга.
Наполі — Дженоа 1:1
Голи: Нгонге, 90 - Френдруп, 47
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор (Бернардо де Соуза, 46), Маццоккі (Олівера, 66) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Нгонге, 61) — Політано (Гранже Ліндстрьом, 61), Сімеоне (Распадорі, 76), Кварацхелія
Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Читтадіні, 90+3), Мессіас (Маліновський, 75), Бадель, Френдруп, Мартін — Ретегі (Екубан, 75), Гудмундссон (Олівейра, 83)
Попередження: Естігор, Кварацхелія, Ді Лоренцо — Васкес, Олівейра