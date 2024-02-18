Італія

Очільник правління Монци прокоментував перемовини з іконою футболу.

Колишній шведський нападник Златан Ібрагімович під час літнього міжсезоння в 2023 році оголосив про завершення виступів на професійному рівні.

Однак мало хто знає, що до цього в тоді ще 41-річного виконавця була реальна пропозиція від італійської Монци щодо продовження кар’єри в якості футболіста.

Окрім цього, "червоно-білі" пропонували шведському футболісту посаду в клубі, про що під час останнього інтерв’ю розповів голова правління Монци Адріано Галліані.

"Так, це правда, ми дійсно шукали будь-які підходи для того, аби запросити Златана до нашого клубу й переконати його ухвалити рішення на нашу користь.

У ролі гравця чи тренера? Тоді було байдуже — наші двері були відкриті для нього.

Однак його любов до Мілана виявилась сильнішою", — заявив італійський функціонер.

Нагадаємо, що наразі Ібрагімович працює в на посаді старшого радника американської інвестиційної кампанії Redbird, яка володіє правами на Мілан.