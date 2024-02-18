Італія

Завершився захопливий поєдинок у чемпіонаті Італії!

У рамках 25-го туру чемпіонату Італії Мілан вирушив на виїзд до Монци. Уже після першого тайму рахунок був 2:0 на користь господарів.

Стефано Піолі одразу почав реагувати на такий перебіг подій, внаслідок чого одразу після перерви здійснив потрійну заміну.

Проте, на 53-й хвилині гри Лука Йович отримав пряму червону картку і підставив своїх партнерів по команді.

За дев'ять хвилин Олів'є Жиру, який вийшов на заміну, відіграв один гол, а на 88-й хвилині Пулішич, здавалося б, дасть змогу Мілану щонайменше не програти в цій зустрічі. Однак це було не так...

На 90-й хвилині Бондо з передачі Мальдіні вивів свою команду знову вперед, а на 95-й хвилині Коломбо встановив остаточний рахунок у матчі — 4:2.

Монца - Мілан 4:2

Голи: Пессіна, 45, Мота, 45+6, Бондо, 90+1, Коломбо, 90+5 — Жиру, 65, Пулішич, 88.

Монца: Ді Грегоріо (Соррентіно, 43) — Іццо, Пабло Марі, Карбоні (Бондо, 66) — Бірінделлі, Пессіна, Гальярдіні, Мота (Мальдіні, 81) — Колпані (Перейра, 81), Карбоні (Бондо, 66) — Джурич (Коломбо, 66).

Мілан: Меньян — Флоренці (Муса, 83), Тіав, Габбія, Ернандес — Беннасер (Жиру, 54), Адлі (Леау, 46) — Чуквезе (Пулішич, 46), Лофтус-Чік, Окафор (Рейндерс, 46) — Йович.

Попередження: Джурич, Пессіна, Мота, Бондо — Габбія.

Вилучення: Йович, 53.