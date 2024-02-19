Італія

Солідний трансфер.

Півзахисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Леон Горецка може влітку змінити клубну прописку та перейти до туринського Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Марко Ді Натале.

За інформацією джерела, "Стара сеньйора" найближчим часом вийде на керівництво "ротен" із пропозицією про покупку 29-річного півзахисника.

Зазначається, що мюнхенці оцінюють футболіста у 40 млн. євро. Сам гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє.

Діючий контракт німця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 18 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Леон Горецка зіграв за Баварію 25 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.