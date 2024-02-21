Італія

Майбутнє Стефано Піолі поки що оповите невідомістю.

У Мілані продовжують розмірковувати над можливим наступником Стефано Піолі на посаді головного тренера, передає портал Football Italia.

Старший радник власників та вищого керівництва "россонері" Златан Ібрагімович вважає найбільш вдалою кандидатуру Антоніо Конте. У той же час, у самому клубі розглядають варіант із керманичем Болоньї Тіаго Моттою, повідомляє журналіст порталу calciomercato.com Даніеле Лонго.

Мілан вже кілька місяців стежить за роботою Мотти, високо оцінюючи його здатність розвивати молодих гравців, атакувальний, але збалансований стиль гри та навички управління командою.

Не виключено, що Піолі буде звільнений влітку через відсутність росту команди цього сезону з вильотом із Ліги чемпіонів і відставанням у боротьбі за чемпіонство в Італії. Остаточного рішення ще немає, та й перемога у Лізі Європи, теоретично, може змінити ситуацію.