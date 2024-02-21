Італія

Спортивний директор Наполі розповів щодо роботи нового тренера.

Спортивний директор Наполі Мауро Мелусо розповів щодо призначення Франческо Кальцоне - повідомляє Sky Sports Italia.

"Франческо Кальцоне дуже позитивно вплинув на команду, це було видно під час двох тренувань.

Я думаю, що він також дав їм щось на техніко-тактичному рівні, тож ми побачимо сьогодні ввечері.

Він не дозволяє занадто сильно проявляти свої емоції, тому він виглядає дуже спокійним, розслабленим, на сьогоднішньому ранковому тренуванні розглядав деякі тактичні питання та розпорядок гри.

Замість того, щоб говорити про минуле, ми хочемо думати про сьогодення та майбутнє. Звичайно, були допущені деякі помилки, але зараз не час їх розглядати".

Наполі грає з Барселоною у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, текстова трансляція доступна на Football.ua.