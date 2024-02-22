Італія

Пауло здійснив свою мрію.

Нападник римської Роми Пауло Дібала назвав найулюбленіших футболістів з якими він грав за одну команду. Цитує аргентинця Calciomercato.

"Роналду навчив мене відданості спорту, націленості на перемоги. Проте гра з Мессі була мрією дитинства.

Мессі – постійне джерело натхнення для нас, тих, кому пощастило бачити його на полі. Розділити з ним перемогу на чемпіонаті світу – радість, яку я не забуду.

Роналду – чемпіон. Грати разом з ним було для мене чудово, але також це був спосіб вчитися в нього цілеспрямованості і, перш за все, його постійного бажання перемагати та вдосконалюватися. Не здивований, що й у Саудівській Аравії справи в нього йдуть добре.

Роналду, Мессі та Ігуаїн – три мої улюблені партнери по команді", — заявив Дібала.

Нагадаємо, сьогодні, о 22:00 за київським часом, римська Рома у матчі-відповді стикового раунду Ліги Європи зіграє проти роттердамського Феєнорда. Перша гра завершилася із рахунком 1:1.