Італія

Нападник дав свій коментар.

Пауло Дібала відповів на запитання про своє майбутнє.

"Зростання саудівської ліги за останні два роки було неймовірним, як з точки зору гравців і клубів, так і з точки зору якості гри.

Я подивився кілька матчів по телевізору і був вражений як рівнем гри, так і пристрастю вболівальників, стадіони завжди повні. Молоде покоління дійсно любить футбол. Крім того, там грають багато хто з моїх партнерів по збірній Аргентини, і вони часто високо відгукуються про чемпіонат.

Матч за Суперкубок у Саудівській Аравії став для мене новим досвідом. До цього я ніколи не був у Саудівській Аравії, і це був дуже позитивний досвід. Я був вражений пристрастю вболівальників до футболу і їхньою відданістю спорту.

Але наразі я граю за Рому і уявляю себе з Ромою. Саудівський чемпіонат, безумовно, один із найважливіших поряд із МЛС і європейськими лігами", — наводить слова Дибали Calciomercato.

У поточному сезоні Дибала провів 17 матчів у Серії А: на його рахунку 8 голів і 6 асистів.