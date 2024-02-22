Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 21-го італійської Серії А Лаціо на Торіно на своєму полі приймав Лаціо.

Господарі поступилися гостям, пропустивши у свої ворота два голи.

Торіно — Лаціо 0:2

Голи: Гендузі, 51, Катальді, 57.

Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі (Тамез, 75), Ловато, Масіна (Пеллегрі, 87) — Белланова, Лінетті (Гінейтіс, 75), Ілич (Річчі, 55), Лазаро — Влашич — Сапата, Санабрія.

Лаціо: Проведель — Хісай (Лаццарі, 46), Гіла Фуентес, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді, Альберто (Казале, 86) — Ісаксен (Родрігес, 75), Іммобіле (Кастельянос, 55), Андерсон.

Попередження: Ілич, Лінетті, Ловато — Фуентес.

Вилучення: Фуентес, 79.