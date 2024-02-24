Італія

Керманич серйозно ставиться до дисципліни.

Триває клубна частина сезону, тож тренерські штаби національних команд не задіяні на повну потужність і наразі збирають дані перед початком весняних зборів.

Зокрема, головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті, який хоче захистити разом із "Скуадрою Адзуррою" титул чемпіонів Європи, розповів, як будує тренувальний процес у незвичних для нього умовах.

"Мені потрібно створити сильну національну збірну, тому ніщо інше мене не влаштує.

Я хочу виграти чемпіонат Європи, а потім — чемпіонат світу. Промови, із якими я звертаюся до команди, є такими, на які очікують всі італійці: "Ви їдете до Німеччини, щоб перемагати, а не для того, щоб брати участь. Цього вимагає наша історія".

Для цього мені потрібно, щоб ці гравці стали кращими, аніж вони є зараз. У мене немає часу тренувати їх: мені потрібно щось, що проникне в них і запалить в них вогонь, змусить їх відкрити очі, дасть їм переконання, що вони можуть це зробити.

Євро виграють не ті гравці, які добре грають лише 20 хвилин, а ті, які роблять багато якісних речей упродовж 90 хвилин. І які перебувають у грі, навіть якщо вони зійшли з лави запасних або перебувають на трибунах. Тому ми повинні вибирати хлопців ініціативних, надійних та з ентузіазмом.

Ті, хто не має цих характеристик, можуть залишатися вдома, бо вони нам не потрібні. Я хочу мати потужну команду й залишити свій слід у історії за ці три роки.

Можливо, потім я зміню роль, тому що після збірної Італії мені буде важко знову бути тренером.

Деякі гравці, мабуть, вважали, що Спаллетті бреше на публіці, але на тренуваннях не має зубів. Вони помилились. І тепер є речі, із якими їм потрібно змиритись.

Той-таки PlayStation тепер вони можуть залишати вдома і більше не привозити із собою на збори. Я вигадую для них невеличку гру, щоб вони могли думати про щось, щоб відволіктися вночі. Вони приходять до мене, і я даю їм домашнє завдання на вечір, якщо вдень було недостатньо.

Тому що в збірній ти маєш залишатись сконцентрованим та не клеїти з себе дурня. Я їм завжди повторюю гасло All Blacks: "Тут немає клонів".

Наші відносини з Де Лаурентісом після мого відходу з Наполі? Він каже, що втратив 100 млн євро через це. А хто саме з Де Лаурентисів говорив? Їх же існує четверо чи п’ятеро. І я зараз не маю на увазі його синів. Є вдячний, є меланхолік, є ображений, є трошки бовдур. Я бажаю йому успіху на клубному чемпіонаті світу, який гарантує величезні доходи. У досягненнях Наполі є й мій вклад", — заявив італійський фахівець.

Найближчий матч збірної Італії відбудеться в гостях у Венесуели 21 березня.