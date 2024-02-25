Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Італії, який пройде 25 лютого і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі чемпіонату Італії Мілан на своєму полі прийме Аталанту.

Мілан — Аталанта

Неділя, 25 лютого, 21:45, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Даніеле Орсато

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За останній тиждень Мілан програв двічі — Монці в чемпіонаті Італії (2:4) і в Лізі Європи Ренну (2:3). Відповідальність за поразку на себе взяв головний тренер Стефано Піолі. "Ми могли обіграти Монцу, навіть будучи в меншості", — сказав італійський тренер.

Проте, незважаючи на те, що Піолі взяв відповідальність на себе, він залишався незадоволений Чуквезе. Його він і замінив у перерві матчу з Монцою, а також випустив у грі проти Ренна на 62-й хвилині. "Саму має додати, робити гольові передачі та забивати голи", — зазначив Стефано.

Аталанта продовжує свою переможну серію в чемпіонаті, вже п'ять матчів поспіль. Під керівництвом Гасперіні, команда розгромила Сассуоло з рахунком 3:0 і зменшила розрив до Мілана до семи очок.

Тренер "богині" зазначив, що майбутній матч із Міланом буде ключовим із погляду турнірної боротьби і висловив упевненість в очікуваній результативній грі.

За версією букмекерів, у Мілана більше шансів на перемогу: вікторія "россонері" оцінюється коефіцієнтом 2.45, а перемога "богині" — 2.98. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.55.

Орієнтовні склади

Мілан: Меньян — Флоренці, К'яєр, Габбія, Ернандес — Беннасер, Адлі — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Гольм, де Роон, Едерсон, Руджері — Коопмейнерс — міранчук, Де Кетеларе.

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