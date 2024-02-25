Італія

Мілан та Аталанта сильнішого не виявили

Рафаель Леау забив блискучий швидкий гол на початку зустрічі, проте під завісу першого тайму Олів'є Жиру привіз пенальті у власні ворота, а на другий тайм команд уже не вистачило.

Мілан — Аталанта, Getty Images

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Мілан — Аталанта 1:1

Голи: Леау, 3 — Копмейнерс, 42 (пен.)



Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 57), Тіав, Габбіа, Т. Ернандес — Адлі, Беннасер (Муса, 79) — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 88), Джимсіті, Колашинац — Гольм (Дзаппакоста, 46), де Рон, Едерсон, Руджері (Гін, 79) — Копмейнерс — міранчук (Скамакка, 63), Де Кетеларе (Лукман, 46).



Попередження: Леау — де Рон, Гольм, Лукман