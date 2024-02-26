Італія

Чергове досягнення форварда у складі Інтера.

Лаутаро Мартінес став п'ятим бомбардиром з більше, ніж 20 голами у трьох поспіль сезонах у Серії А - повідомляє ресурс Opta Paolo.

Лише Габріель Батістута, Антоніо Ді Натале, Едінсон Кавані та Кріштіану Роналду досягли такого ж результату.

Лаутаро вперше в своїй кар'єрі забив більше 21 голу в одній кампанії Серії А.

Цього сезону 26-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 25 голів і віддав 5 асистів.