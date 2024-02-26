Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 лютого 2024 року, 19:30.
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26 лютого 2024, 21:57
У рамках 26-го туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Торіно.
Господарі зуміли здолати гостей завдяки трьом голам від Пауло Дібали. Торіно зуміло відповісти двічі: на 44-й хвилині Сапата забив із передачі Белланови, а на 89-й Гейсен забив у свої ворота.
Огляд матчу:
Рома - Торіно 3:2
Голи: Дібала, 42, 58, 69 — Сапата, 44, Гейсен, 89 (автогол).
Рома: Свілар — Манчіні, Смоллінг (Гейсен, 78), Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Бове, 65), Пеллегріні (Саншеш, 86) — Дібала, Азмун (Лукаку, 64), Анхеліньйо (Спінаццола, 64).
Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі, Ловато (Сазонов, 14), Масіна (Ілич, 81) — Белланова, Гінейтіс (Лінетті, 80), Річчі, Лазаро (Родрігес, 62) — Санабрія (Окереке, 81), Влашич, Сапата.
Попередження: Ндіка, Крістанте — Лазаро, Річчі.