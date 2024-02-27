Італієць готовий піти на зниження заробітної плати.
Даніеле Ругані, Getty Images
27 лютого 2024, 22:56
Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані знаходиться за крок від продовження контракту зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 29-річний італійський центрбек готовий піти на зменшення своєї заробітної плати, щоб залишитися в Турині.
Поточна угода Ругані з Ювентусом спливає влітку 2024 року.
У поточному сезоні італійський захисник провів у футболці "старої сеньйори" 14 матчів у всіх турнірах (929 хвилин), в яких він забив три голи та заробив два попередження.