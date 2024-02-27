Італія

Італієць готовий піти на зниження заробітної плати.

Центральний захисник туринського Ювентуса Даніеле Ругані знаходиться за крок від продовження контракту зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 29-річний італійський центрбек готовий піти на зменшення своєї заробітної плати, щоб залишитися в Турині.

Поточна угода Ругані з Ювентусом спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні італійський захисник провів у футболці "старої сеньйори" 14 матчів у всіх турнірах (929 хвилин), в яких він забив три голи та заробив два попередження.