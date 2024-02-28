Італія

Команда Сімоне Індзагі відправила у ворота бергамасків аж чотири "сухих" м'ячі.

У рамках 21-го туру італійської Серії А бергамська Аталанта вирушила у гості до міланського Інтера.

Вже у першому таймі підопічні Сімоне Індзагі зуміли забезпечити собі перевагу в рахунку в два м'ячі, авторами яких стали Дарміан та Лаутаро Мартінес.

Втім, після перерви побиття бергамасків не припинилося, оскільки голи у виконанні Дімарко та Фраттезі довели рахунок до розгромного — 4:0.

Інтер — Аталанта 4:0

Голи: Дарміан, 26 Мартінес, 45+2 Дімарко, 54 Фраттезі, 72

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 46), Барелла, Асллані, Мхітарян (Фраттезі, 62), Дімарко (Аугусто, 68) — Мартінес (Санчес, 68), Арнаутович

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Баккер, 58) — Гатебур, Пашалич, Лоренсо, Дзаппакоста — Копмейнерс — Міранчук, Де Кетеларе (Туре, 76)

Попередження: Дарміан, Бастоні — Лоренсо, Гін, Баккер, Тур