Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру чемпіонату Італії, який пройде 1 березня і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі чемпіонату Італії між собою зіграють Лаціо та Мілан.

Лаціо — Мілан

П'ятниця, 1 березня, 21:45, стадіон Олімпійський, Рим. Арбітр зустрічі — Марко ді Белло

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Гості підходять до цього поєдинку в не найкращій формі. Вони не вигравали в трьох останніх матчах у всіх змаганнях.

Можливо, Лаціо візьме до уваги той факт, що минулого четверга Мілан поступився Ренну з рахунком 3:2 у Лізі Європи. Однак "орли" перемогли команду Піолі лише одного разу в п'яти попередніх зустрічах.

Останні дві зустрічі закінчилися з рахунком 2:0 на користь Мілана, а в попередньому матчі Лаціо переміг з рахунком 4:0.

З огляду на те, що господарі програли шість із 13 матчів удома цього сезону, повторення січневого результату малоймовірне. З 16 перемог Мілана в цьому сезоні половина була здобута з перевагою в один м'яч.

Чотири перемоги Мілана з одним голом були здобуті на виїзді. У 2022 році вони також залишали "Стадіо Олімпіко" з перевагою в один м'яч.

За версією букмекерів, Лаціо — фаворит зустрічі: перемога "орлів" оцінюється коефіцієнтом 3.40, а перемога "россонері" — 2.32. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.30.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведель — Хісай, Гіла, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді, Альберто — Ісаксен, Іммобіле, Андерсон.

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Габбія, Ернандес — Беннасер, Адлі — Пулішич, Лофтус-Чик, Леау — Жиру.

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