Італія

В кар'єрі норвежця все могло бути по іншому.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про можливість трансферу Ерлінга Голанда за часів його виступів у складі РБ Зальцбург. Цитує італійця goal.com.

"Пам'ятаю, коли я відкрив для себе Голанда, то одразу зрозумів, який це чудовий гравець. Але всі довкола хвилювалися, бо ще не знали його. Голанд грав за Зальцбург, і я хотів купити його за 50 мільйонів євро.

Але потім Міно Райола (на той момент агент Голанда ред.) сказав: "Не потрібно цього, ми ж друзі. Про Голанда я вже подбав, не турбуйся і не вставай у нас на дорозі". На цьому переговори припинились. На той момент Райола вже все організував і отримав свою вигоду.

З професійного погляду Райола був бездоганний, але він переслідував свої інтереси, а не інтереси клубів. Клубам з боргами час прокинутися", — заявив Де Лаурентіс.

Нагадаємо, у січні 2020 року, Ерлінг Голанд за 20 млн. євро перебрався з РБ Зальцбург до дортмундської Боруссії, а вже влітку 2022 за 60 млн. євро перейшов до Манчестер Сіті.