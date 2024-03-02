Завершився матч чемпіонату Італії.
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02 березня 2024, 23:55
У рамках 27-го туру італійської Серії А Торіно на своєму полі приймав Фіорентину.
Команди не зуміли відзначитися забитими голами і зіграли внічию — 0:0.
Торіно — Фіорентина 0:0
Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі, Буонджорно, Масіна — Белланова, Лінетті (Сазонов, 87), Ілич (Річчі, 9), Родрігес — Влашич — Санабрія (Гінейтіс, 46), Сапата (Пеллегрі, 84)
Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі (Мандрагора, 54), Бірагі — Бонавентура (Нзола, 85), Артур (Барак, 46) — Гонсалес, Бельтран (Лопес, 46), Соттіль (Іконе, 68) — Белотті
Попередження: Річчі — Раньєрі, Бірагі, Артур, Барак
Вилучення: Річчі, 45+7.