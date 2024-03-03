Італія

Квара отримує мізерні гроші, як для одного з ключових гравців команди.

Грузинський вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія перебуває у стадії переговорного процесу з керівництвом неаполітанського клубу щодо продовження контракту. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, представники 23-річного футболіста обговорюють з неаполітанським клубом трудову угоду терміном до літа 2029 року.

Зазначається, що новий контракт грузина передбачатиме суттєве підвищення заробітної плати.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 34 матчі, забив вісім голів та віддав шість результативних передач.