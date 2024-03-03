Італія

Чи продовжиться ця невтішна для вболівальників Юве серія?

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі вивловився про майбутній матч 27-го туру італійської Серії А з Наполі. Цитує італійського фахівця сайт Джанлукі Ді Марціо.

"Ми не вигравали в Неаполі вже п'ять років, і було б непогано врешті решт досягти позитивного результату.

Повернення Осімгена додало Наполі впевненості. Ми маємо діяти, як єдина команда та домінувати на половині поля суперника, коли володіємо м'ячем.

Кальцоне я не знаю, але, багато пропрацювавши з Саррі, він точно матиме схожі характеристики. Матч складний, але такими самими будуть і всі наступні. Я впевнений у своїх хлопцях", — сказав Аллегрі.

Матч між Наполі та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.

Наразі, "зебри" посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 57 пунктів після 26 зіграних турів. В свою чергу Наполі розташувався на восьмій сходинці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 40 набраних очок за підсумками 26 проведених матчів.