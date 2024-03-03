Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та туринський Ювентус.

Неаполітанський Наполі та туринський Ювентус зіграють у центральному матчі двадцять сьомого туру італійської Серії A на полі стадіону Дієго Армандо Марадона.

Франческо Кальцона, після розгрому Сассуоло (6:1), залучив до стартового складу Жезуса в центрі оборони, тоді як Олівера зіграє ліворуч у захисті.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над Фрозінонен (3:2), використав із перших хвилин Алекса Сандро в трійці центральних захисників, тоді як Міретті та Алькарас розташуються в центрі поля, а Ілінг зіграє на лівому фланзі.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Контіні-Барановський, Голліні, Натан, Руї, Маццоккі, Естігор, Зелінські, Ліндстрьом, Дендонкер, Сімеоне, Распадорі.



Ювентус: Щесни — Ругані, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо, Міретті, Локателлі, Алькарас, Ілінг — К’єза, Влахович.

Запасні: Пінсольо, Даффара, Гатті, Даніло, Джало, Костич, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, Мілік, Їлдиз.



Гра Наполі — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.