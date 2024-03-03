Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 3 березня 2024 року, 21:45.
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03 березня 2024, 23:59
Наполі в запеклій боротьбі дотиснув Ювентус.
Команда Франческо Кальцони продовжила свій шлях до повернення до конкурентної боротьби за єврокубки.
Голи:
Наполі — Ювентус 2:1
Голи: Кварацхелія, 43, Распадорі, 88 — К’єза, 81
На 88-й хвилині Віктор Осімген (Наполі) не забив пенальті (воротар).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (естігор, 66), Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Зелінські, 65) — Політано (Распадорі, 65), Осімген, Кварацхелія (Ліндстрьом, 90+3).
Ювентус: Щесни — Ругані, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо (Веа, 66), Міретті (Нонге, 76, Даніло, 90), Локателлі, Алькарас (Мілік, 90), Ілінг (Їлдиз, 75) — К’єза, Влахович.
Попередження: Траоре — Влахович, Бремер, Камб’язо, Нонге.