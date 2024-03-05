Італія

Вінгер дав свій коментар.

Рафаель Леау зізнався, що йому не подобається в поточному футболі — надмірна увага до статистики.

"Сьогоднішній футбол зациклений на статистиці, і мені це не подобається. Футбол — це магія і радість. Люди, які думають тільки про цифри, злять мене.

Я люблю красиві голи і, звичайно ж, хотів би забивати більше, але я також віддаю передачі. Я різносторонній гравець", — цитує Леау SPORF.

У 33 іграх поточного сезону португалець забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.