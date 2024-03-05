Італія

Поточна угода чилійського форварда спливає влітку 2024 року.

Напередодні стало відомо про те, що досвідчений нападник Алексіс Санчес хоче залишитися в міланському Інтері на тлі його спливаючого контракту наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у найближчі кілька тижнів керівництво "нерадзуррі" проведе проведе переговори з агентом 35-річного чилійця Фернандо Фелічевичем, щоб обговорити майбутнє його клієнта.

Зазначається, що у минуле зимове трансферне вікно Інтер відхилив низку пропозицій щодо Алексіса від клубів Саудівської Аравії, Бразилії та Туреччини.

У поточному сезоні чилійський форвард зіграв за міланський клуб 23 матчі у всіх турнірах (722 хвилин), в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.