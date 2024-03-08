Італія

Завершився перший матч 28 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А-2023/24 Наполі приймав Торіно на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині поєдинку Кварацхелія відкрив рахунок, але лідирували господарі поля недовго, оскільки вже за кілька хвилин Санабрія спочатку вийшов на поле з лави запасних, а потім і відновив паритет. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Наполі — Торіно 1:1

Голи: Кварацхелія, 61 — Санабрія, 64

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 79) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ліндстрьом, 90+3), Зелінські (Траоре, 68) — Політано (Распадорі, 68), Осімген, Кварацхелія

Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі (Сазонов, 76), Буонджорно, Родрігес — Белланова (Лазаро, 88), Лінетті (Войвода, 88), Гінейтіс, Масіна — Влашич — Пеллегрі (Санабрія, 63), Сапата

Попередження: Осімген, Жезус — Сапата, Буонджорно