Італійський метр похвалив молодого тренера.
Капелло, Getty Images
09 березня 2024, 12:27
Колишній головний тренер римської Роми Фабіо Капелло оцінив роботу Даніеле Де Россі на чолі "вовків". Цитує видатного алленаторе La Gazzetta dello Sport.
"Де Россі швидко розібрався у багатьох проблемах і вирішив їх: від керування командою до індивідуальної мотивації. Також він вселив впевненість та переконав гравців, що вони сильні.
Даніеле скористався сприятливим календарем на старті, щоб знайти контакт із хлопцями. На полі, як гравець він завжди був тренером. Є схожі моменти з тим, що роблять півзахисники: Де Россі бачить гру з лави запасних, знає, як змінити хід гри, добре вивчає своїх суперників.
Він усунув розбіжності та напруженість. Паредес, Ель Шаараві та Пеллегріні переродилися. Ставка на Свілара у воротах була несподіваним вибором, але це приносить свої плоди. І це лише кілька прикладів. Додайте до цього трохи удачі, яка завжди важлива, і повернення на пік форми найкращих гравців: від Дібали до Лукаку.
Однак, враховуючи результати Роми, можливо, нам слід звернути увагу на деяких гравців, які діяли всупереч Моурінью. Або просто за Моурінью зникло відчуття взаємодії тренера та команди. Де Россі завдяки своєму глибокому знанню обстановки всередині клубу дуже швидко відновив його.
Я говорю це з великою повагою до Моурінью. Я поважаю Жозе і вважаю його тренером, який багато дав світовому футболу.
Даніеле – розумний. Головна риса Де Россі – інтелект. Він був таким півзахисником, і він доводить, що він розумний і як тренер", — заявив Капелло.
Після звілнення Моурінью з посади головного тренера Роми та приходу на його місце Даніелє Де Россі "вовки" здобули вісім перемог у десяти матчах при одній поразці від міланського Інтера (2:4) з різницею забитих/пропущених м'ячів 30-13.