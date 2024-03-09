Італія

Італійський метр похвалив молодого тренера.

Колишній головний тренер римської Роми Фабіо Капелло оцінив роботу Даніеле Де Россі на чолі "вовків". Цитує видатного алленаторе La Gazzetta dello Sport.

"Де Россі швидко розібрався у багатьох проблемах і вирішив їх: від керування командою до індивідуальної мотивації. Також він вселив впевненість та переконав гравців, що вони сильні.

Даніеле скористався сприятливим календарем на старті, щоб знайти контакт із хлопцями. На полі, як гравець він завжди був тренером. Є схожі моменти з тим, що роблять півзахисники: Де Россі бачить гру з лави запасних, знає, як змінити хід гри, добре вивчає своїх суперників.