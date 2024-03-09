Італія

Коментар від екс-захисника клубу щодо нинішніх виступів команди.

Марко Матерацці розповів щодо нинішніх виступів Інтера - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport.

"Я ніколи не сумнівався, що Інтер буде мотивованим. Я був впевнений із самого початку, занадто багато якості та переконання вони демонстрували у фіналі Ліги чемпіонів в Стамбулі.

Шлях до другої зірки та Скудетто вільний, а в Лізі чемпіонів все складніше і непередбачуваніше.

Але Інтер став машиною, він може без страху протистояти будь-кому. Гравці та Сімоне Індзагі знайшли ключ, і чудово те, що вони знайшли його.. разом.

У тому сенсі, що вони стали сім'єю, як ми в команді, що вигравала требл, були і залишаємося.

Навіть в Інтері сьогодні всі радіють єдиному голу, наприклад, коли Марко Арнаутович нарешті забив Атлетіко, і вся команда раділа, вони були щирі. З цих речей ми розуміємо, що все працює.

Я чесно скажу, що нинішній Інтер грає краще за наш. За ними справді приємно стежити, треба віддати належне Сімоне Індзагі, який зрозумів, як не змарнувати талант. Усе, що потрібно, це змусити сильних гравців добре почуватися разом, щоб досягти результату, навіть не вигадуючи чогось".

Зараз Інтер йде на першому місці у Серії А, а також виграв у Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.