Італія

Римський клуб продовжує пошуки нового функціонера.

Нещодавно Рома припинила співпрацю зі спортивним директором Тіаго Пінто, тож зараз клуб продовжує пошуки його наступника, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Головний тренер римських "вовків" Даніеле Де Россі хоче, щоб згадана посада дісталася або Александару Коларову, або Ніколасу Бурдіссо. Серб зараз не має робочого місця, після того як влітку 2023 року з місяць попрацював в якості спортдира Пізи у Серії Б, тоді як аргентинець продовжує виконувати роль технічного директора Фіорентини.

Тим не менш, генеральний директор Роми Ліна Сулуку розглядає інший варіант. Вона вважає, що технічний директор Монци Франсуа Модесто є більш вдалою кандидатурою.