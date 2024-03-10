"Мастіфи" забирають надважливу перемогу.
Верона святкує гол, Getty Images
10 березня 2024, 15:30
В рамках 28-го туру італійської Серії А Лечче на "Віа дель Маре" приймав Верону.
На 17-й хвилині матчу атакуючий півзахисник Верони Фолоруншо відкрив рахунок у зустрічі скориставшись бездоганною передачею Суслова. Цей забитий м'яч виявився єдиним у зустрічі, тож гості їдуть додому з важливими трьома набраними пунктами.
Лечче — Верона 0:1
Гол: Фолоруншо, 17
Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 70) — Гонсалес, Рамадані (П'єротті, 81), Уден (Блен, 81) — Алмквіст (Пікколі, 60), Крстович, Банда (Сансоне, 70)
Верона: Монтіпо — Чачуа (Сантонз, 57), Коппола, Маньяні, Кабаль — Дуда, Сердар (Сілва, 76) — Суслов (Анрі, 86), Фолоруншо, Лазович (Мітрович, 75) — Нослін (Свідерські, 58)
Попередження: Банда, Сансоне, Понграчич — Чачуа, Сілва, Анрі.