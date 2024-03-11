Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 березня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А Фіорентина та Рома влаштували обмін голами у Флоренції.

Господарі видали зразковий перший тайм та повністю скували дії потужної команди Даніеле Де Россі до перерви й у підсумку виграли цей період за рахунком на табло.

Однак після відпочинку римляни почали приходити до тями, і якщо достеменно не можна стверджувати, що вони перехопили ініціативу, однак у "вовків" знайшлась відповідь що на перший гол суперників, що потім на другий наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Рома 2:2 в матчі 28-го туру італійської Серії А-2023/24:

Фіорентина — Рома 2:2

Голи: Раньєрі, 18, Мандрагора, 69 — Ауар, 58, Льоренте, 90+5.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Мело, 90), Лопес (Барак, 90) — Гонсалес (Іконе, 46), Бонавентура, Соттіл (Джозеф Дункан, 78) — Белотті (Нзола, 90).

Рома: Свілар — Анхеліньйо (Спінаццола, 80), Манчіні (Гейсен, 33), Ндіка, Льоренте — Крістанте, Паредес (Пеллегріні, 80), Ауар — Дібала (Бальданці, 73), Лукаку, Ель Шаараві (Залевські, 73).

Попередження: Бонавентура, Міленкович — Манчіні, Паредес, Гейсен, Ндіка, Бальданці.