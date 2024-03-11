Італія

Хлопчина збирає довкола себе шалену пресу.

Напередодні свій 16 день народження відсвяткував італійський нападник Франческо Камарда, і більшість футбольної спільноти наразі й гадки не мають, хто це такий.

Але це виключно тимчасове явище, оскільки вихованець академії Мілана концентрує довкола себе значну кількість уваги з боку преси надзвичайно прогресивними виступами й уже встиг оновити рекорд Серії A появою на полі в матчі проти Фіорентини ще в 13 турі поточного сезону (1:0).

Однак чи затримається юнак у Мілані? Відповідь на це питання, судячи з усього, ми зможемо отримати вже під час найближчого трансферного вікна.

Дортмундська Боруссія тривалий час вела спостереження за Камардою, проте напередодні стало відомо про інтерес до нього з боку ще більшого гравця — City Group, якому належать права, зокрема, на англійський Манчестер Сіті.

Повідомляється, що представники консорціуму та "джмелі" вже зустрілись із представниками родини нападника й провели перший раунд перемовин.

У Прімавері цього сезону на рахунку Камарди шість голів та дві гольові передачі за 22 матчі.