Італія

Солідна мотивація.

Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс пообіцяв команді бонус у десять мільйонів євро, якщо вона вийде до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Таку інформацію надає La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що президент неаполітанського клубу дуже хоче, щоб "партенопеї" взяли участь у клубному чемпіонаті світу, який пройде влітку 2025 року у США та гарантує учасникам турніру по 50 млн. євро.

Прохід у 1/4 фіналу ЛЧ не забезпечить Наполі участь у клубному ЧС, але допоможе наблизитись до цієї мети.

Зараз команда з Неаполя відстає на п'ять очок від туринського Ювентуса у боротьбі за потрапляння до числа 32 найкращих команд, які зіграють на турнірі. Наполі у разі перемоги над Барсою отримає два очки та ще одне за вихід до наступного раунду. За такого розкладу клубу вистачить однієї перемоги в 1/4 фіналу, щоб наздогнати Юве.

Перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Неаполі між Наполі та Барселоною завершилася нічиєю із рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом.