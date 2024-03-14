Італія

Легендарний француз яскраво висловився щодо алленаторе "нерадзуррі".

Головний тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі, який також працює на телебаченні футбольним експертом, оцінив роботу алленаторе міланського Інтера Сімоне Індзагі. Його слова наводить CBS Sports.

"Часто кажуть, що нападники не стають сильними тренерами, але він цю логіку спростовує. Немає нікого, хто краще за нього ставив би гру.

Коли команда намагається розпочинати атаки з лінії оборони, крайні захисники йдуть вперед, а потім повертаються – і саме так їм комфортно. І тепер видно, що у центрі грати проти них неможливо. Вони будуть готові.

Також їм доводиться глибше оборонятися і вони можуть діяти за схемою 5-3-2, і Барелла намагатиметься ліквідувати розрив між лініями. Їм не потрібно намагатися грати хитро, із двома нападниками на вершині схеми вони можуть діяти вертикально і це в них дуже добре виходить.

Крайній захисник діоганально грає через іншого крайнього захисника — таке ми бачили у Конте, але зараз вони роблять це краще. Але чого я ніколи не бачив, так це гольових передач центрального захисника іншому центральному захиснику, а вони зробили це на останніх вихідних. Я такого ніколи не бачив, цей хлопець явно геній", — заявив француз.