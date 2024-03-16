Італія

Безпосередня підготовка до Євро-2024 розпочалася.

Збірна Італії оголосила заявку на товариські матчі з з національними командами Венесуели та Еквадору. Про це повідоиляє офіційний сайт Асоціації футболу Італії.

До складу гравців викликаних головним тренером "Скуадри адзурри" Лучано Спалетті увійшли:

Воротарі: Марко Карнесеккі (Аталанта), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гільєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі — Інтер) Раул Белланова, Алессандро Буонджорно (обидва — Торіно), Андреа Камб'язо (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Джорджіо Скальвіні (Аталанта), Дестіні Удоджі (Тоттенгем).

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер) Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Майкл Фолоруншо (Верона), Жоржіньо (Арсенал), Мануель Локателлі (Ювентус), Лоренцо Пеллегріні (Рома).

Нападники: Федеріко К'єза (Ювентус), Лоренцо Лукка (Удінезе), Рікардо Орсоліні (Болонья), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Дженоа), Маттія Дзакканьї (Лаціо), Ніколо Дзаньоло (Астон Вілла).

"Скуадра адзурра" 22-го березня зіграє з Венесуелою, а 24-го березня з Еквадором.