Італія

Маліновський допоміг Дженоа стримати стагнуючий Ювентус

Команда Массіміліано Аллегрі вперше за шість матчів чемпіонату не пропустила, але й трьох очок не здобула.

Ювентус — Дженоа, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Дженоа 0:0



Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Кін, 82), Маккенні (Рабйо, 59), Локателлі, Міретті (Веа, 82), Костич (Ілінг, 58) — Влахович, К’єза (Їлдиз, 58).



Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані (Чіттадіні, 85), Васкес — Спенс, Бадель (Богінен, 85), Френдруп (Стротман, 69), Мессіас — Вітінья, Гудмундссон (Маліновський, 70) — Ретегі (Анкіє, 79).



Попередження: Даніло, Влахович — Вітінья



На 90+3-й хвилині був вилучений Душан Влахович (Ювентус) (неспортивна поведінка).