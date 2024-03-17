Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та неаполітанський Наполі.

Міланський Інтер та неаполітанський Наполі зіграють на Джузеппе Меацца в рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії A.

Сімоне Індзагі, після поразки від мадридського Атлетіко в серії пенальті, залучив до стартового складу Ачербі в центрі оборони, тоді як Дарміан зіграє на правому фланзі.

Франческо Кальцона, на тлі поразки від каталонської Барселони (1:3), використав із перших хвилин Распадорі на вістрі атаки.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Аудеро, Думфріс, де Врей, Классен, Фраттезі, Б'юкенен, Асллані, Біссек, Сарр, Станкович, Санчес.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре — Політано, Распадорі, Кварацхелія.

Запасні: Голліні, Контіні-Барановський, Руї, Натан, Естігор, Каюсте, Зелінські, Дендонкер, Ліндстрьом, Нгонге, Сімеоне, Осімген.



Гра Інтер — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.