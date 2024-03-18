Італія

Лівий фланг у "россонері" виглядає шикарно.

Головний тренер італійського Мілану Стефано Піолі висловився про поточну форму лідерів "россонері" Тео Ернандеса та Рафи Леау. Його слова наводить Milan News.

"Тео та Леау повернулися. Вони мають чудові технічні та фізичні можливості, ментально вони дуже пов'язані. Вони дуже сильна зв'язка.

Суперникам доводиться турбуватися, чекати від нас нестандартних дій, вживати превентивних заходів через їх рівень. Вони дають нам можливість грати різноманітніше та створюють більше простору, який ми використовуємо. Тео та Леау фантастичні гравці, і ми насолоджуємось ними", — заявив італійський фахівець.

Цього сезону Рафа Леау відіграв за Мілан 36 матчів, забив 10 голів та віддав 11 результативних передач. В свою чергу Тео Ернандес у складі "россонері" провів у поточному сезоні 38 матчів, забив п'ять голів та віддав десять результативних передач.