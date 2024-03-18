Італія

Клуб тимчасово залишився без наставника.

Фабіо Ліверані відправлено у відставку з посади головного тренера Салернітани, повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на прес-службу клубу.

47-річний Ліверані очолював Салернітану з 11 лютого.

Це третє звільнення в клубі під час сезону — раніше команду залишили Філіппо Індзагі та Пауло Соуза.

У поточному сезоні Салернітана здобула лише дві перемоги в Серії А. З 14 очками клуб йде на останньому, 20-му місці в чемпіонаті.