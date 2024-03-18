Італія

"Орли" швидко знайшли якісну заміну Саррі.

Хорватського фахівця Ігоря Тудора призначено на посаду головного тренера римського Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Тудор змінив на цій посаді італійця Мауріціо Саррі, який минулого тижня пішов у відставку.

Останнім місцем роботи 45-річного алленаторе був французький Марсель, який він залишив влітку 2023 року. Також хорват встиг попрацювати з такими командами, як Хайдук, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удінезе та Верона.

Наразі Лаціо посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, набравши 43 пункти після 29 зіграних турів.