Хорватського фахівця Ігоря Тудора призначено на посаду головного тренера римського Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Тудор змінив на цій посаді італійця Мауріціо Саррі, який минулого тижня пішов у відставку.

Останнім місцем роботи 45-річного алленаторе був французький Марсель, який він залишив влітку 2023 року. Також хорват встиг попрацювати з такими командами, як Хайдук, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удінезе та Верона.

Наразі Лаціо посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, набравши 43 пункти після 29 зіграних турів.