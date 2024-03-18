"Орли" швидко знайшли якісну заміну Саррі.
Тудор, getty images
18 березня 2024, 19:40
Хорватського фахівця Ігоря Тудора призначено на посаду головного тренера римського Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Тудор змінив на цій посаді італійця Мауріціо Саррі, який минулого тижня пішов у відставку.
Останнім місцем роботи 45-річного алленаторе був французький Марсель, який він залишив влітку 2023 року. Також хорват встиг попрацювати з такими командами, як Хайдук, ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, Удінезе та Верона.
Наразі Лаціо посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці італійської Серії А, набравши 43 пункти після 29 зіграних турів.